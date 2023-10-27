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Dünya

ABD'den Suriye'deki İran tesislerine hava saldırısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Austin, saldırıların yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini korumak ve savunmak amacıyla yapıldığını, bu durumun İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisinin olmadığını belirtti.

AA27 Ekim 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
ABD'den Suriye'deki İran tesislerine hava saldırısı
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, bu saldırıların, "İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi saldırısına bir yanıt" olduğunu vurguladı.

Austin, "İran destekli gruplar ABD güçlerine yönelik saldırılarına devam ederse, halkımızı korumak için gerekli diğer tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lloyd Austin, "ABD güçlerine yönelik İran destekli bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. İran bu saldırılardaki rolünü gizlemek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava saldırılarının ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine düzenlendiğini kaydeden Austin, İran destekli grupların saldırıları sonucu bir ABD vatandaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Austin, saldırıların yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini korumak ve savunmak amacıyla yapıldığını, bu durumun İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisinin olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı, "(Saldırılardan sorumlu) Hükümete bağlı olan veya olmayan tüm yapıları daha geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açacak eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Pentagon, 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine Irak'ta 10, Suriye'de 3 olmak üzere toplam 13 ayrı saldırı yapıldığını açıklamıştı.

Yetkililer, saldırıları düzenleyen grupların İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiğini bildiklerini kaydetmişti.

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