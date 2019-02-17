Jeffrey: Suriye'den çekilmemiz aşama aşama olacak
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 'Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Almaya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, "Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak" dedi.
Jeffrey, ABD'nin Suriye rejiminin ülkenin kuzeyinde tekrar kontrolü ele geçirmesini istemediğini söyledi.
ABD'nin müttefiklerinin kaygılarını dile getiren Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak bunun ani, hızlı bir geri çekilme değil adım adım geri çekilme olacağını söylüyoruz." ifadelerini kullandı..
AKAR: ASIL MESELE TERÖRİSTLERDEN KURTULMAKTIR
James Jeffrey ile aynı oturumda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz ancak asıl mesele Türkiye sınırının ve Türk halkının güvenliğidir. Asıl mesele Suriye'de DEAŞ'ın ya da YPG'nin ne olduğuna bakılmaksızın tüm teröristlerden kurtulmaktır." dedi.
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