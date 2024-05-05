İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' şartı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 10:44 - Güncelleme:
ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' şartı
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyiye gitmiyor. Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD ise bu durumu değiştirmek için elindeki tüm kartları kullanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda körfez ülkesi Suudi Arabistan'a "İsrail" mesajı verdi. Sullivan, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Sullivan, "Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız" dedi.

Önümüzdeki aylarda kendisinden ve ABD Başkanı Joe Biden'dan daha fazla açıklama gelebileceğini belirten Sullivan, "Yapabileceğimiz tek şey, mantıklı olduğunu düşündüğümüz bir yol üzerinde çalışmak ve bölgedeki birçok ülkeyi de bu yola sokmak, sonra da bu yolu sunmaktır. Nihayetinde bu İsrail yönetimine bağlı olacak. İsrail halkı da bu yolu seçip seçmeyeceğine karar verecek" şeklinde konuştu.

  • Riyad
  • İsrail
  • ABDUlusalGüvenlikDanışmanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.