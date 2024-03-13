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Dünya

ABD'den TikTok'u yasaklanmak için yeni adım

ABD'de TikTok'un yasaklanması için yasa tasarısı Meclis'te kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
ABD'den TikTok'u yasaklanmak için yeni adım
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ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 352 "evet" oyuna karşı, 65 "hayır" oyu alan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarı kabul edildi.

Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor.

TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinde büyük çoğunlukla geçmesinin ardından, gözler tasarının gönderildiği Senatoya çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden ise tasarıyı, masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.

  • ABD Temsilciler Meclisi
  • tiktok

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