İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6714
  • EURO
    47,1519
  • ALTIN
    4421.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Titanik enkazına inen denizaltındaki kazaya yönelik itiraf
Dünya

ABD'den Titanik enkazına inen denizaltındaki kazaya yönelik itiraf

ABD Sahil Güvenliği, Titanik gemisinin enkazına inildiği sırada patlayarak 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısındaki kazanın 'önlenebilir' olduğunu bildirdi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 20:00 - Güncelleme:
ABD'den Titanik enkazına inen denizaltındaki kazaya yönelik itiraf
ABONE OL

ABD Sahil Güvenliği tarafından, OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının 2023'te geçirdiği kazaya ilişkin rapor yayımlandı.

Şirketin güvenlik prosedürlerinin "son derece kusurlu" olduğu belirtilen raporda, güvenlik protokolleri ile alınan önlemler arasında "göze çarpan farklılıklar" bulunduğu kaydedildi.

Raporda, OceanGate'in çok önemli güvenlik önlemlerini görmezden gelmesinin yanı sıra denizaltının tasarım, ruhsat, bakım ve denetim süreçlerinin yetersizliğine dikkat çekilerek, söz konusu kazanın "önlenebilir" olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürütenlerden Jason Neubauer, bu bulguların gelecekte yaşanabilecek kazaların önlenmesinde faydalı olacağını vurguladı.

KAZADA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

OceanGate şirketine ait, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki denizaltı Titan, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış gerçekleştirmişti.

Titan, patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.