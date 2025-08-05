ABD'den Titanik enkazına inen denizaltındaki kazaya yönelik itiraf

ABD Sahil Güvenliği tarafından, OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının 2023'te geçirdiği kazaya ilişkin rapor yayımlandı.

Şirketin güvenlik prosedürlerinin "son derece kusurlu" olduğu belirtilen raporda, güvenlik protokolleri ile alınan önlemler arasında "göze çarpan farklılıklar" bulunduğu kaydedildi.

Raporda, OceanGate'in çok önemli güvenlik önlemlerini görmezden gelmesinin yanı sıra denizaltının tasarım, ruhsat, bakım ve denetim süreçlerinin yetersizliğine dikkat çekilerek, söz konusu kazanın "önlenebilir" olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürütenlerden Jason Neubauer, bu bulguların gelecekte yaşanabilecek kazaların önlenmesinde faydalı olacağını vurguladı.

KAZADA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

OceanGate şirketine ait, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki denizaltı Titan, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış gerçekleştirmişti.

Titan, patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.