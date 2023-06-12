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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: 5. madde açısından önem taşıyor

NATO'nun 5. maddesine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'NATO üyesi olmak, saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına geliyor. Bu süreç çerçevesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili bazı endişelerini gündeme getirebildi.' ifadeleriyle NATO genişlemesinde Türkiye'nin endişelerini dile getirmesinin uygun olduğunu belirtti.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye açıklaması: 5. madde açısından önem taşıyor
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Blinken, Washington'da İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in PKK terör örgütüyle bağlantısını ilan eden bir kişiyi Türkiye'ye iade etmesinin NATO üyelik sürecini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Blinken, "Tarihi açıdan bakıldığında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçleri çok çok hızlı gelişti." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, iki ülkenin NATO'nun uzun süredir ortakları olmaları, AB üyelikleri ve Rusya'nın Avrupa güvenliğine tehdidi nedeniyle bu sürecin hızlı olmasının uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bu süreç çerçevesinde her NATO üyesi ülkenin endişe ve sorunlarını dile getirmesi de uygun. Bu özellikle NATO'nun 5. maddesi açısından önem taşıyor. NATO üyesi olmak, 5. madde uyarınca saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına geliyor. Bu süreç çerçevesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili bazı endişelerini gündeme getirebildi."

Blinken, iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını aktararak, "Diğer NATO müttefikleri ve ABD artık İsveç'in resmi olarak NATO'ya dahil olması gerektiği görüşünde. Beklentimiz bunun temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde gerçekleşebileceği yönünde." diye konuştu.

Blinken, Türkiye, İsveç ve NATO arasında bu hafta tekrar bir toplantı gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İtalya'nın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini dile getirerek, "Gelecek ay yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili ise Tajani, ilk etapta bir NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulabileceğine işaret etti.

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