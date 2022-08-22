İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1282
  • EURO
    18,1515
  • ALTIN
    1009.05
  • BIST100
    3073.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Yenilikçi yollar arıyoruz
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Yenilikçi yollar arıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözücü Julie Eadeh, vize taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı COVID nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh, vize taleplerinde ve randevularında yaşanan gecikmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyduklarının altını çizen Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da, birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularının yeniden başlatılacağını duyuran Eadeh, randevu uygunluğunun görülmesi için online randevu sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN ABD'YE YÖNELİK SEYAHAT TALEBİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA YENİLİKÇİ YOLLAR ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni vize kapasitesini sisteme eklenmesinden dolayı başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfasını takip etmesi gerektiğinin altını çizen Eadeh, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Lütfen güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı izlemeye devam edin. Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, Amerika Birleşik Devletleri'yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı COVID nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz."

  • Amerika Birleşik Devletleri
  • vize
  • seyahat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.