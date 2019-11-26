Basın mensuplarına konuşan Pompeo, "Türkiye'nin S-400'lere ilişkin adımları endişe verici. Türkiye ile hala görüşmelere devam ediyoruz, konuya sonuna kadar açıklık getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Pompeo, Ankara’nın bu adımı ile olarak Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığı konusunda yorum getirmedi.

Daha önce Türkiye’nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin radarlarını test etmeye başlayacağı, bu amaçla F-16 savaş uçaklarının ve diğer hava araçlarının havalandırılacağı bildirilmişti.

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