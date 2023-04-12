ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit! Terör örgütlerine destekte boyut atladılar

Sky News Arabia, 'Washington, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle Türk yetkilileri cezalandırmakla tehdit ediyor' ifadeleriyle öne çıkardığı haberinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal tehdidine yer verdi.

SÜLEYMANİYE HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde kalan Süleymaniye havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. Yerel medya, patlamanın, ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek destek verdiği terör örgütü SDG'nin sözde lideri Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'e yönelik bir insansız hava aracı saldırısı olduğunu öne sürdü. Saldırıyla ilgili zaman zaman PKK'ya karşı sınır ötesi operasyon düzenleyen Türkiye de sorumlu tutulmaya çalışılırken, Erbil'deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Süleymaniye'deki yerel yetkilileri suçladı.

"KONVOYDA ABD ASKERLERİ DE VARDI"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim" diyen ABD'li yetkili, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani'den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD'nin DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetmişti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından; Sky News Arabia, 'Washington, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle Türk yetkilileri cezalandırmakla tehdit ediyor' başlığıyla haber yayınladı.

Haberde; "Pentagon'dan bir kaynak, Washington'ın birkaç gün önce Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazloum Abdi'nin konvoyunu Amerikan askerleri eşliğinde hedef alan bir Türk insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen bombalamayla bağlantılı olarak Türk yetkililere yaptırım uygulama niyetinde olduğunu ima etti." ifadelerine yer verildi.