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Dünya

ABD'den Twitter'a 150 milyon dolarlık ceza

Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
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ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin "gizliliğini ve güvenliğini" Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi.

Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtilen açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin "kullanıcılara reklam gönderilmesi" için de kullandığı belirtildi.

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