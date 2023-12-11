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Dünya

ABD'den Ukrayna itirafı: Bazı toprakları Rusya'ya vermek zorunda kalacaklar

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör JD Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşın sonunda bazı topraklarından feragat edebileceğini belirtti.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna itirafı: Bazı toprakları Rusya'ya vermek zorunda kalacaklar
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Vance, CNN canlı yayınında Jake Tapper'ın konuğu olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senatoda onay bekleyen Ukrayna'ya yardımlara ilişkin pakete karşı çıkmasının nedeninin, Ukrayna'nın hiçbir zaman Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağına inanması olduğunu dile getiren Vance, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır."

ABD KONGRESİNDE "UKRAYNA'YA YARDIM" KRİZİ

ABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

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