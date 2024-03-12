İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0628
  • EURO
    35,0812
  • ALTIN
    2221.32
  • BIST100
    9069.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Ukrayna'ya acil askeri destek

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık 'acil askeri destek' paketi göndereceğini açıkladı.

AA12 Mart 2024 Salı 22:22 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya acil askeri destek
ABONE OL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yapacakları yeni yardımın detaylarını duyurdu.

Sullivan, Pentagon'un Ukrayna ile ilgili bütçesi bitmiş ve bu ülkeye destek için istenen 60 milyar dolarlık ilave yardımın henüz Kongreden geçmemiş olmasına rağmen Kiev'e acil yardım etmek zorunda olduklarını belirtti.

Sullivan, "Ukrayna'nın elinde kullanacağı yeterli mühimmatı kalmadı. Bu sahada toprak ve can kaybına neden oluyor. Ayrıca ABD ile NATO ittifakına da stratejik anlamda maliyet getiriyor." diye konuştu.

ABD'li danışman, Ukrayna'ya gönderecekleri 300 milyon dolarlık acil askeri desteğin sadece kısa bir süreliğine Ukrayna ordusuna yardımcı olacağını ancak uzun süre dayanmayacağını, dolayısıyla Kongrede bekleyen ilave bütçe tasarısının bir an önce geçmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu yeni destek paketi, ABD'nin Ukrayna'ya destek için ayırdığı bütçede fonun bittiği aralık ayından bu yana Kiev'e göndereceği ilk askeri yardım olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.