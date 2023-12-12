İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0477
  • EURO
    31,3414
  • ALTIN
    1850.77
  • BIST100
    7755.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Ürdün bütçesine 850 milyon dolarlık hibe desteği
Dünya

ABD'den Ürdün bütçesine 850 milyon dolarlık hibe desteği

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ürdün'ün 2023 yılı bütçesine 845,1 milyon dolarlık bütçe desteği sağladı. ABD ile Ürdün, Eylül 2022'de imzaladıkları bir mutabakat zaptıyla, ABD'nin 2023-2029 yılları arasında Ürdün'e yıllık 1,45 milyar dolar mali destek sağlayacağını taahhüt etmişti.

AA12 Aralık 2023 Salı 17:32 - Güncelleme:
ABD'den Ürdün bütçesine 850 milyon dolarlık hibe desteği
ABONE OL

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, ABD ile Ürdün arasında mali destek anlaşması imzalandı.

Amman'da düzenlenen imza töreninde, Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, ABD'nin Ürdün Büyükelçisi Yael Lempert, Ürdün Planlama Bakanı Zeina Tukan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Leslie Reed hazır bulundu.

ABD'nin Ürdün'e 845,1 milyon dolar hibe etmesini öngören anlaşmanın Ürdün'ün 2023 yılı bütçesine dahil edildiğini ve ABD'nin Ürdün'e verdiği yıllık ekonomik yardım programının bir parçası olduğunu belirten Tukan, anlaşma kapsamında, ABD'nin Ürdün'ün bütçesine düzenli olarak destek sağlayacağını söyledi.

ABD ile Ürdün, Eylül 2022'de imzaladıkları bir mutabakat zaptıyla, ABD'nin 2023-2029 yılları arasında Ürdün'e yıllık 1,45 milyar dolar mali destek sağlayacağını taahhüt etmişti.

Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,2 milyar dolarlık dört yıllık bir reform programı üzerinde anlaşmaya varmasından bir ay sonra ABD'nin desteğini öngören mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ürdün, 2023 yılı bütçesini Aralık 2022'de kabul etmiş ve bütçe açığının 2,5 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.