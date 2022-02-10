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Dünya

ABD'den uyuşturucu kaçakçılarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Ekvadorlu ve Meksikalı iki uyuşturucu kaçakçısının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 20:27 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:28
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Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ekvadorlu Wilder Emilio Sanchez Farfan ile Meksikalı Miguel Angel Valdez Ruiz, Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle çalışarak ABD'ye uyuşturucu sokmak suçlamasıyla listeye eklendi.

Açıklamada Farfan'ın Sinaloa kartelinin ana uyuşturucu tedarikçilerinden olduğu, Ruiz'in de Sinaloa ve CJNG uyuşturucu kartelleriyle çalıştığı kaydedildi.

Meksika'nın en eski uyuşturucu kartellerinden biri olarak bilinen ve 2021'de yaptırım listesine alınan Sinaloa karteli, Meksika'dan ABD'ye sokulan uyuşturucunun en önemli taşıyıcılarından biri olarak görülüyor.

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