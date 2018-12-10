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ABD'den vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

  • AA
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Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın DEAŞ'tan kurtuluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla korunaklı Yeşil Bölge dahil olmak üzere başkent Bağdat'ın her tarafında havai fişeklerle kutlamalar düzenleneceği, bu sırada silah atışlarının da yapılabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, ABD vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısı yapılarak, Irak'ta bulunanların ise dışarı çıkmaması ve korunaklı yerlerde kalması istendi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferin 1. yıl dönümü dolayısıyla 10 Aralık'ı resmi tatil ilan etmiş, ülkenin çeşitli yerlerinde havai fişeklerle kutlamalar yapılacağını belirtmişti.

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