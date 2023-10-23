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  • ABD'den vatandaşlarına ''Lübnan'a seyahat etmeyin'' uyarısı
Dünya

ABD'den vatandaşlarına ''Lübnan'a seyahat etmeyin'' uyarısı

ABD, vatandaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmeyin' uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin 'öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 01:36 - Güncelleme:
ABD'den vatandaşlarına ''Lübnan'a seyahat etmeyin'' uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.

  • Lübnan
  • seyahat uyarısı
  • güvenlik durumu

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