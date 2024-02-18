ABD'den Yemen'deki İran destekli Husilere ait hedeflere 5 saldırı

CENTCOM, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Açıklamada, CENTCOM'un dün, Sana yerel saatiyle 15.00 ile 20.00 arasında, Yemen'de İran destekli Husilere ait hedeflere 5 savunma saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların, Husilerin kontrolündeki bölgelerde hareket halindeki 3 gemi savar güdümlü füze, bir insansız denizaltı aracı (UUV) ve bir insansız yüzey aracını (USV) hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Husilerin, 23 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez UUV kullandığının gözlemlendiği ifade edildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD ve İngiltere Hava Kuvvetleri dün Hudeyde'nin Es-Salif ilçesinin Ra's İsa bölgesine 5 hava saldırısı düzenlemişti.

Haberde, El-Kesib bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirildiği, Beytül Fakih ilçesinde Cah bölgesi ile Dureyhimi ilçesindeki Taif bölgesinin de hedef alındığı ifade edilmişti.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.