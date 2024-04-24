ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen paketi hemen imzalayarak Ukrayna'ya derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtti.

Biden, Amerika'nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etti.

"Bugün birkaç saat sonra Ukrayna'ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız." diye konuşan Biden, Ukrayna'ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurguladı.

Ukrayna'ya gönderilecek silahların ABD'de üretildiğine ve dolayısıyla Amerikan savunma ve silah sanayisine ciddi katkı sağladığını da kaydeden Biden, bu yolla hem Rusya karşısında Ukrayna'yı, hem de Amerikalı üreticileri desteklediklerini dile getirdi.

İSRAİL'E ASKERİ YARDIM



Gazze'de halen devam eden saldırılarında binlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmekle eleştirilen ABD yönetimi, bu paketle İsrail'e toplam 26 milyar dolarlık yeni bir destek sağlayacak.

Biden, İsrail'e yeni yardım paketini "Tel Aviv'in kendini Tahran'a karşı koruması" şeklinde gerekçelendirerek, "10 gün önce İran, 100'den fazla dron ve füze ile İsrail'e bir saldırı düzenledi. İran'ın, Hizbullah'ın, Hamas'ın ve diğer bağlantılı unsurların İsrail'e saldırıları oldu. Benim, İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz." diye konuştu.

ABD'nin, bu paket yoluyla İsrail'in azalan silah stoklarını yenileyeceğini kaydeden Biden, "İsrail'in, İran ve onun desteklediği teröristlere karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan her zaman emin olacağım." dedi.

Temsilciler Meclisi'nden 4 ayrı tasarı olarak geçen ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, dün Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

Senato'da onaylanan pakette yer alan son tasarıda ise ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin ve TikTok'un ABD'de yasaklanmasının da önü açılıyor.