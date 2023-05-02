İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4673
  • EURO
    21,4199
  • ALTIN
    1240.65
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den yeni Kovid-19 kararı

ABD, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için Kovid-19 aşı zorunluluğunun gelecek hafta kaldırılacağını duyurdu.

AA2 Mayıs 2023 Salı 06:32 - Güncelleme:
ABD'den yeni Kovid-19 kararı
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 2021'de Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan aşı zorunluluğu kararının, federal çalışanlar ve hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolcular için 11 Mayıs itibarıyla sona ereceği duyuruldu.

Açıklamada, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlıkları (HHS) ile İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) da bugün, okullarda, sağlık kurumlarında ve kara sınırından gelen Amerikan vatandaşı olmayan kişiler için aşı zorunluluğunu sona erdirme sürecini başlattıkları anımsatılarak, ileriki günlerde bu konuda detaylı bilgilerin paylaşılacağı aktarıldı.

Aşı zorunluluğunun, halk sağlığı için önemli olduğundan gerekli görüldüğü dile getirilen açıklamada, bu sayede milyonlarca kişinin hayatının kurtulduğu ifade edildi.

KARARIN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE ETKİSİ MERAK EDİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 11 Mayıs'tan itibaren, Kovid-19 salgınına ilişkin "Ulusal Acil Durumu Deklarasyonu'nun" sonlandırılması ile yasa dışı yöntemlerle ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin, Ulusal Acil Durum kapsamından çıkarılarak, 8. madde çerçevesinde ele alınacağını duyurmuştu.

Mayorkas, sınırda yakalananların, derhal sınır dışı edilmelerinin yanı sıra 5 yıla kadar giriş yasağına maruz kalacaklarını ve birkaç kez bu ihlale karışanların tutuklanacaklarını belirtmişti.

Alejandro Mayorkas, ABD'nin Meksika ile sınırında oluşacak göç dalgasını önlemek ve insanların, kaçakçıların eline düşmesinin önünü almak üzere, ilk başta Guatemala ve Kolombiya'da, daha sonra bölgenin diğer ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracaklarını bildirmişti.

ABD yönetimi, Kovid-19 salgını sırasında, ABD Anayasası'nın kamu sağlığı, sivil haklar ve toplumsal refah hükümlerini içeren 42. maddesi kapsamında, Amerikan topraklarına gelen düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Nisan'da, "Acil Durum Deklarasyonu"nun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzalamış, ancak ABD Yüksek Mahkemesi, bu sürecin 11 Mayıs'ta sona erdirilmesine karar vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.