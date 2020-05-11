İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0723
  • EURO
    7,657
  • ALTIN
    386.182
  • BIST100
    97792.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'de 1 Temmuz'dan itibaren ''drone'' uçurmak için ehliyet şartı geliyor
Dünya

AB'de 1 Temmuz'dan itibaren ''drone'' uçurmak için ehliyet şartı geliyor

Avrupa Birliği, (AB) 1 Temmuz'dan itibaren “drone” uçurmak isteyenlere ehliyet şartı getiriyor.

İHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:35
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ve İsveç Ulaştırma Ajansı, tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz’dan itibaren drone uçurmak için ehliyet şartı getirileceği duyuruldu. Ajans, drone ehliyeti almak isteyenlerin en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiğini ve İsveç Ulaştırma Ajansı’na kayıt olmalarının zorunlu olduğunu açıkladı. Ajans, ehliyet almak isteyenlere eğitim verileceğini ardından sınava tabi tutulacaklarını dile getirdi. Ulaştırma Ajansı, küçük modellerde olan dronelar için ise yaş şartını 16 olarak duyurdu.

Öte yandan, İsveç’te drone sahiplerinin özel izin olmadan 120 metreden daha yükseğe drone uçurması yasak.

Milli mücadelenin kahraman kaymakamı: İbrahim Ethem Akıncı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.