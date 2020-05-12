IHA 12 Mayıs 2020 Salı 08:30 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 08:30

Avrupa Birliği (AB) ve İsveç Ulaştırma Ajansı, tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz’dan itibaren drone uçurmak için ehliyet şartı getirileceği duyuruldu. Ajans, drone ehliyeti almak isteyenlerin en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiğini ve İsveç Ulaştırma Ajansı’na kayıt olmalarının zorunlu olduğunu açıkladı. Ajans, ehliyet almak isteyenlere eğitim verileceğini ardından sınava tabi tutulacaklarını dile getirdi. Ulaştırma Ajansı, küçük modellerde olan dronelar için ise yaş şartını 16 olarak duyurdu.

Öte yandan, İsveç’te drone sahiplerinin özel izin olmadan 120 metreden daha yükseğe drone uçurması yasak.