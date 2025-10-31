Aşırı sağcı Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, partisinin Yunanistan'da suç örgütü ilan edilmesinden sonra Ekim 2020'de 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lagos, üyelerinin sol gruplara ve göçmenlere karşı işlediği suçlar çoğu kez Yunan yargısına taşınan Altın Şafak'ı yönettiği gerekçesiyle hapis cezası almasına rağmen AP'deki dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanmadı.

AP'de kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla tepki çeken ırkçı eski milletvekili, hapis cezası aldıktan yaklaşık 6 ay sonra dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından ülkesine iade edildi ve şu an cezasını çekiyor.

Almanya merkezli "bilgi özgürlüğü portalı" ve sivil toplum kuruluşu (STK) FragDenStaat, Altın Şafak'ın suç örgütü ilan edildiği 7 Ekim 2020'den 7 Mart 2021'e kadar Lagos'a yapılan ödemelerin kaydedildiği belgeleri AP'den talep etse de parlamento bu talebi "gizlilik" gerekçesiyle reddetti.

FragDenStaat, bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesine başvurdu ve mahkeme AP'nin belgeleri açıklaması gerektiği kararına vardı.

Belgelere erişim sağlayan FragDenStaat, daha sonra bunları paylaşarak, AP'nin Yunanistan'da hapis cezası almasına rağmen ırkçı eski milletvekili Lagos'a ödeme yapmayı sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Lagos, 27 Nisan 2021'de AP'deki dokunulmazlığının kaldırılmasından iki hafta sonra Yunanistan'a iadesine kadar parlamento fonlarından ödenek almaya devam etti.

Böylece ırkçı milletvekili, hapis cezası aldıktan Yunanistan'a iade edilene kadar AP'den yıllık 64 bin avroya tekabül eden maaşının yanı sıra 28 bin 900 avrodan fazla ödenek aldı.

- AP'NİN ÖDEMESİYLE ALDIĞI UÇAK BİLETİYLE ATİNA'DAN BRÜKSEL'E YOLCULUK

Aşırı sağcı Altın Şafak'ın Yunan mahkemesi tarafından suç örgütü ilan edilmesinin ardından 7 Ekim 2020'de Atina'dan Brüksel'e kaçan Lagos, bu karara itiraz etti.

Lagos'un 11 Ekim 2020'de tekrar Atina'ya döndüğü ancak 12 Ekim'de itirazına olumsuz dönüş aldıktan sonra AP'nin yaptığı ödemeyle yeniden Brüksel'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

FragDenStaat, ayrıca AP'nin 7 Mart 2021 ile ülkesine iade edildiği 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Lagos'a yaptığı ödemelerin detayları hakkında parlamentoya ulaştığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

- AP, OLAY HAKKINDA YORUM YAPMADI

AP basın yetkililerinden Anastasia Kapodistria, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu, milletvekillerinin ilgili tüzük uyarınca "parlamento görevlerini yerine getirirken yaptıkları harcamaları karşılayan ödemelere hak kazandığı" şeklinde yanıtladı.

Kapodistria, ayrıca bir AP milletvekilinin görevden alınma sürecinin seçildiği üye ülke yasalarına tabi olduğunu ve AP'nin milletvekillerinin bireysel davaları hakkında yorum yapmadığını ifade etti.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, 7 Ekim 2020'de mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan, milletvekili olduğu AP'ye ev sahipliği yapan Brüksel'e kaçmıştı.

AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Yunanistan, uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı. Lagos, Brüksel'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Irkçı siyasetçi, AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. Milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.