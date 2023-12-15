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Dünya

AB'den 3. kez de Gazze için ateşkes çağrısı çıkmadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 7 Ekim'den sonra ilk olarak 17 Ekim'deki olağanüstü zirvede, ikinci olarak 26-27 Ekim'deki olağan zirvede bir araya gelerek, 3. kez ateşkes çağrısında bulunmak konusunda fikir birliğine varamadı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 18:58 - Güncelleme:
AB'den 3. kez de Gazze için ateşkes çağrısı çıkmadı
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de 2 gün süren AB liderler zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenledi.

Michel, toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin, İsrail-Filistin çatışması olduğunu söyledi.

Bazı üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu aktaran Michel, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor." dedi. Ancak Michel, insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılığın tüm liderlerce kabul edildiğini kaydetti.

Böylece 7 Ekim'den sonra ilk olarak 17 Ekim'deki olağanüstü zirvede, ikinci olarak 26-27 Ekim'deki olağan zirvede bir araya gelen AB liderleri, 3. kez ateşkes çağrısında bulunmak konusunda anlaşamamış oldu.

"EZİCİ ÇOĞUNLUK ATEŞKESTEN YANA"

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Varadkar, "Benim görüşüm ve diğerlerinin görüşü de şuydu; eğer ateşkes çağrısı konusunda oy birliğine varamazsak, bir çeşit geçici ateşkes ya da geçici bir süre için duraklamalarla ilgili teklifte bulunmanın hiçbir anlamı yoktu. AB ülkelerinin ezici çoğunluğunun tutumu, şu anda ateşkes olması gerektiği yönünde." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta yapılan Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısına, AB ülkelerinden Avusturya ve Çekya "hayır" oyu kullanmıştı.

Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya "çekimser" kalmıştı.

  • AB liderleri
  • olağanüstü zirve
  • ateşkes çağrısı

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