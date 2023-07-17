AB'den 45 milyar avroyu aşan yatırım planı

AB-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan von der Leyen, AB'nin "Global Gateway" (Küresel Geçit Kapısı) adı verilen projesi kapsamında Latin Amerika ve Karayip ülkelerine toplam 45 milyar avroyu aşan bir yatırım paketi tahsis ettiklerini bildirdi.

Von der Leyen konuşmasında, "Bugün Latin Amerika ve Karayipler için yatırım gündemimizi başlatmaktan mutluluk duyuyorum. Global Gateway bayrağı altında, Latin Amerika ve Karayipler'e 45 milyar avronun üzerinde yüksek kaliteli Avrupa yatırımı götürmeyi öneriyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Layen, "Temiz hidrojenden kritik hammaddelere, yüksek performanslı veri kablosu ağından en gelişmiş mRNA aşılarının üretilmesine kadar 135'ten fazla proje halihazırda yolda." dedi.

Latin Amerika ve Avrupa kıtaları arasındaki ilişkinin son derece derin olduğunun altını çizen von der Leyen, AB ve CELAC ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin son 4 yılda yaklaşık yüzde 40 artış kaydettiğini aktardı.

AB'nin CELAC ülkeleri ile ticari bağlarını geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren von der Leyen, "Sadece bazı tarihi ticaret anlaşmaları sonuçlandırmaya değil, aynı zamanda halihazırda sahip olduğumuz anlaşmaları modernize etmeye de yakınız. Bunu Şili ile (ticaret anlaşması) hallettik. Yarın imzalayacağız. Arjantin ile anlaştık. İmzayı attık. Meksika'yı da dört gözle bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de AB ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek şekilde gelişmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Fernandez, ülkesinin borç kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Ülkemize, geleceği ve umudu gerçekten garanti altına almamızı sağlayabilecek herhangi bir borç yeniden yapılandırması uygulanmadı. Bu, komşu ülkelerimizin çoğunu da etkileyen bir şey; Latin Amerika ve Karayipler dünyanın en borçlu bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, "Her iki tarafın da anlaşmadan yararlandığı bir birliğe sahip olmamız gerekiyor. Taraflardan sadece biri fayda sağlıyorsa, o zaman bu durum açıkça amaca hizmet etmiş olmaz." yorumunu yaptı.

CELAC Dönem Başkanı St. Vincent ve Grenadines Başbakanı Ralph Gonsalves ise insanların hayatlarını kaybettiği tek savaş ve çatışma bölgesinin Ukrayna olmadığını hatırlatarak "Haiti halkının, Filistinlilerin, Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki nüfusun, Orta Doğu ve Asya'nın daha acil sorunları var." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de konuşmasında Ukrayna'daki savaşa karşı ortak hareket etmenin önemine işaret ederek "Rusya'nın başarılı olmasına neden müsaade etmemeliyiz? Çünkü bu, çok taraflı kurallara dayalı sisteme karşı bir felaket reçetesi olur." dedi.

Mevcut finansal sistemi geliştirerek daha adil bir hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Michel, CELAC ülkelerine zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumu kapatacak yeni bir küresel finansman sisteminin inşası için işbirliği içinde çalışma çağrısında bulundu.

AB VE CELAC 1 MİLYARIN ÜZERİNDE BİR NÜFUSU TEMSİL EDİYOR



AB ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Brüksel'de zirve düzenleniyor.

Yarın da devam edecek olan iki günlük zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, CELAC Dönem Başkanı St. Vincent ve Grenadines Başbakanı Ralph Gonsalves başkanlık ederken, AB üyesi ülkeler ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerini temsilen 60 lider ve hükümet temsilcisi katılıyor.

Zirve kapsamında, 27 AB üyesi ülke, 33 Latin Amerika ve Karayip ülkesi arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, küresel barış ve istikrarın sağlanması, ticaret ve yatırımların artırılması, ekonomik gelişmenin desteklenmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi gibi bir dizi hedef başlıklar üzerinde görüş alışverişi yapılacak.

Ayrıca zirvede CELAC ülkeleri arasında mevcut finansal altyapının geliştirilmesi, araştırma ve inovasyonun desteklenmesi, halkın adalet ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işbirliğinin artırılması ele alınacak.

AB-CELAC ÜLKELERİ TOPLAM TİCARET HACMİ 369 MİLYAR AVRO



CELAC ülkeleri 600 milyon AB ülkeleri ise 450 milyon olmak üzere, zirve katılımcıları toplamda 1 milyarın üzerinde bir nüfusla dünya ekonomisi içerisinde toplamda yüzde 21'lik bir paya sahip.

Toplam enerji üretimlerinde yüzde 60'ın üzerinde yenilenebilir enerji payına sahip olan CELAC ülkeleri, dünya üzerindeki bioçeşitliliğin ise yüzde 50'sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

CELAC ülkeleri aynı zamanda dünya gıda üretiminin yüzde 14'ünü gerçekleştirirken, uluslararası tarımsal ürün ticaretinde ise yüzde 45'lik paya sahip.

AB ve CELAC ülkeleri arasında toplam ürün ve hizmet ticareti 2013'ten 2021'e kadar yüzde 39 artarak toplam 369 milyar avroya ulaştı.

AB'nin CELAC ülkelerindeki yatırımları ise aynı dönemde yüzde 45 artarak toplam 693 milyar avroya yükseldi.