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Dünya

AB'den ABD'ye ''DSÖ kararını gözden geçir'' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD yönetimine, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararını gözden geçirmeye davet etti.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 20:06 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 20:06
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Borrell, AB Dışişleri Bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı video konferans aracılığıyla yapılan toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'den çekilme kararını esefle karşıladığını belirten Borrell, karardan dönülmesini beklediğini söyledi.

Borrell, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) uluslararası iş birliğine olan ihtiyacı açık biçimde gösterdiğini kaydetti.

Küresel sorunların küresel çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirten Borrell, ABD ile her konuda görüş birliğine sahip olmadıklarını ancak iş birliğine her zamankinden daha çok bağlı olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Borell, toplantıda Transatlantik ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu barış süreci ve Çin ile ilgili gelişmelerin ele alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutmuş ve ülkesinin DSÖ ile ilişkileri sonlandırdığını açıklamıştı.

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