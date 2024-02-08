İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5937
  • EURO
    33,0618
  • ALTIN
    1999.44
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den, Aliyev'e kutlama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i cumhurbaşkanı seçiminde kazandığı başarıdan dolayı tebrik ederek, işbirliğini sürdürme mesajını verdi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
AB'den, Aliyev'e kutlama
ABONE OL

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aliyev'i arayarak yeniden seçildiği için tebrik ettiğini bildirdi.

Aliyev'e yeni görevinde başarılar dilediğini belirten Michel, ikili ilişkiler ve enerji alanındaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Michel, Ermenistan ile normalleşme sürecini de görüştüklerini aktararak, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya bölgesinin istikrarı ve refahı için AB arabuluculuğundaki üçlü görüşmeleri sürdürme konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Aliyev'i tebrik ederek, "Ekonomilerimiz ve halklarımızı birbirine bağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Öte yandan AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada da eleştirel seslerin bastırılması ve siyasi alternatiflerin bulunmamasının seçim sürecine damgasını vurduğu ileri sürüldü.

Gözlemcilerin zorunlu prosedürlerin göz ardı edildiğini, şeffaflık eksikliğini ve çok sayıda ciddi usulsüzlük olduğunu bildirdiği iddialarının yer aldığı açıklamada, "AB, Azerbaycan halkının yararına, iyi yönetim, insan hakları ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere Bakü yönetimiyle diyalog ve işbirliğine devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.