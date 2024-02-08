AB'den, Aliyev'e kutlama

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aliyev'i arayarak yeniden seçildiği için tebrik ettiğini bildirdi.

Aliyev'e yeni görevinde başarılar dilediğini belirten Michel, ikili ilişkiler ve enerji alanındaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Michel, Ermenistan ile normalleşme sürecini de görüştüklerini aktararak, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya bölgesinin istikrarı ve refahı için AB arabuluculuğundaki üçlü görüşmeleri sürdürme konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Aliyev'i tebrik ederek, "Ekonomilerimiz ve halklarımızı birbirine bağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Öte yandan AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada da eleştirel seslerin bastırılması ve siyasi alternatiflerin bulunmamasının seçim sürecine damgasını vurduğu ileri sürüldü.

Gözlemcilerin zorunlu prosedürlerin göz ardı edildiğini, şeffaflık eksikliğini ve çok sayıda ciddi usulsüzlük olduğunu bildirdiği iddialarının yer aldığı açıklamada, "AB, Azerbaycan halkının yararına, iyi yönetim, insan hakları ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere Bakü yönetimiyle diyalog ve işbirliğine devam etmektedir." ifadesine yer verildi.