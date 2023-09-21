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Dünya

AB'den aşılanma tavsiyesi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili kurumları, sonbahar ve kış aylarında solunum yollarını hedef alan Kovid-19, grip ve Respiratuar Sinsityal Virüsün (RSV) birlikte görüleceği uyarısında bulunarak aşılanmayı tavsiye etti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
AB'den aşılanma tavsiyesi
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AB'nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA), sonbahar-kış döneminin başlaması nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, gelecek aylarda Kovid-19, grip ve RSV olmak üzere solunum yollarını hedef alan üç virüsün birlikte görüleceğini belirtti.

Ammon, her üç virüse de uyarlanmış aşıların piyasada mevcut ve uygulanması için doğru zamanın "şimdi" olduğunu vurguladı.

EMA Direktörü Emer Cooke de 60 yaş üstü, yenidoğan ve çocuklar için iki yeni mRNA içerikli Kovid-19 aşısına onay verildiğini ifade ederek, "İyi haber şu ki; Avrupa vatandaşlarını korumak için etkili aşılar ve tedaviler mevcut olduğundan, geçmiş yıllara göre çok daha hazırlıklıyız." diye konuştu.

Cooke, Kovid-19 ve grip aşılarının birlikte uygulanmasının mümkün olduğuna dikkati çekti.

EMA, bu ay içerisinde Kovid-19'un yeni varyantlarıyla uyumlu, Pfizer/BioNTech'in Cominarte ve Moderna'nın Spikevax aşılarını tavsiye etmişti. AB Komisyonu da Cominarte'nin kullanımına onay vermişti.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB Komisyonu onay veriyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri genellikle AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylanıyor.

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