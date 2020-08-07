AB'den Beyrut'a üst düzey ziyaret

AA 07 Ağustos 2020 Cuma 13:44 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 13:44

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında, "Avrupa'nın Lübnan halkıyla dayanışmasını göstermek amacıyla yarın Beyrut'a gideceğim." mesajını paylaştı.

Patlama nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Michel, "Bundan etkilenenlerin yanında olacağız ve yardım sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Michel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab ile de görüşeceğini bildirdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

AB, daha önce Lübnan'a yardım için 33 milyon avronun yanı sıra arama kurtarma ekip ve ekipmanları gönderme kararı almış, AB yönetimi de üye ülkelerden Lübnan'a desteklerini artırmalarını istemişti.