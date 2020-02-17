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Dünya

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi17:37 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:37

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esed rejimine doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri için 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı.

Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.

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