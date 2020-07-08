İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8665
  • EURO
    7,7556
  • ALTIN
    397.94
  • BIST100
    119292
Dünya

AB'den Filistin'e 22,7 milyon avro destek!

Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere yardım amacıyla 22,7 milyon avro kaynak tahsis etti. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da salgına rağmen Filistinlilerin konutlarının yıkılmaya devam ettiği anımsatıldı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14
ABONE OL

AB Komisyonu, Filistin'deki savunmasız halkı desteklemek için ek yardımda bulunulacağını açıkladı.

Filistinlilerin artan şiddet ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da artırdığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da salgına rağmen Filistinlilerin konutlarının yıkılmaya devam ettiği anımsatıldı.

AB'nin, Filistinlilere yardım etmek için 22,7 milyon avro ek kaynak ayırdığına işaret edilen açıklamada, bununla ihtiyaç sahibi ailelere mali destek verileceği ve Filistinlilerin eğitim imkanlarının artırılacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.