AB'den Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
AB: '(Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir'
- AA
AB: "(Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir"
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