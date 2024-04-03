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Dünya

AB'den İsrail'e kınama

Avrupa Birliği (AB), İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısını kınadığını duyurdu.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
AB'den İsrail'e kınama
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AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "Son derece gergin olan bu bölgesel durumda azami itidal gösterilmesi zorunludur." ifadesi kullanıldı.

Bölgede gerilimin tırmanmasının kimsenin yararına olmadığı vurgulanan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen ve can kayıplarına neden olan saldırı kınandı.

Açıklamada, "Diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesine, uluslararası hukuka uygun olarak her durumda ve her koşulda saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verildi.

- İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine saldırı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

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