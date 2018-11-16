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AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic: Kaşıkçı cinayetinde adalet sağlanmalı

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

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AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi Arabistanlıya yaptırım kararının ardından AB'den benzer bir adım gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, birlik yetkililerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunu en başından beri net şekilde ortaya koyduğunu anımsattı.

AB'nin Suudi Arabistan'a "şeffaf ve güvenilir" bir soruşturma yürütmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kocijancic, tüm detayların ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Kocijancic, AB'nin kimseden "intikam almaya" çalışmadığını belirterek, "Kaşıkçı cinayetinde adalet sağlanmalı. Tüm uluslararası toplumun da beklentisi bu yönde." diye konuştu.

AB'nin bu yönde uluslararası ortaklarıyla çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Kocijancic, "Aynı zamanda böyle bir cinayetin tekrar işlenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kocijancic, AB üyesi ülkelerin yeni bilgiler ışığında Kaşıkçı cinayetine ilişkin irtibat halinde olduğunu, bu şekilde ortak tutumun belirleneceğini kaydetti.

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