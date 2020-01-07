AB'den Libya'da diplomatik çözüm çağrısı

07.01.2020 22:13 - Güncelleme: 07.01.2020 22:13

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini aktaran Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, bu ülkeye dış müdahalenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da düzenlenecek Libya konferansının çözüme katkı sunacağına değinen Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulma arayışında olduklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.