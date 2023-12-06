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Dünya

AB'den okul yıkan Yahudi yerleşimcilere tepki: Bu hoş görülemez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Yahudi yerleşimcilerin AB fonlarıyla yaptırılan bir okulu yıkmasına tepki gösterdi. Lenarcic, 'Bu yıkım hoş görülemez ve uluslararası insancıl hukukun ihlalidir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
AB'den okul yıkan Yahudi yerleşimcilere tepki: Bu hoş görülemez
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Lenarcic X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Filistin topraklarındaki Zamuta köyünde bir okulu yok etti. Bu okul AB fonlarıyla inşa edilmişti." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lenarcic, "Bu yıkım hoş görülemez ve uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lenarcic, Batı Şeria'daki durumun dramatik olduğunu belirterek "Yerleşimciler tarafından uygulanan şiddet sona ermeli." mesajını paylaştı.

  • AB kriz yönetimi
  • insani yardımlar
  • Janez Lenarcic

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