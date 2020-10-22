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Dünya

AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı: Üst düzey yetkililerin mal varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında Alman Federal Meclisine siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle iki Rus ajanına ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) birimine yaptırım uygulama kararı aldı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 22:11 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:11
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AB Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını açıklandı.

Buna göre, siber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları donduruldu.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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