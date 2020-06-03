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Dünya

AB'den Yemen'e 70 milyon avroluk mali destek

Avrupa Birliği (AB), iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen için 70 milyon avro fon tahsis edildiğini bildirdi.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:50
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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, salgının dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de durumu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin özellikle sağlık ve gıda alanlarında kullanılmak üzere Yemen'e 70 milyon avroluk kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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