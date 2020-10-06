star.com.tr 06 Ekim 2020 Salı 20:35 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 20:43

ABD Ordusu Güney Komutanı Amiral Craig Faller, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye yönelik uluslararası çabaların "işe yaradığını" söyledi, ancak sonuçların alınmasının zaman alacağını ekledi.



Amerika Konseyi iş forumunda konuşan Faller, "Bana sık sık soruluyor: Neden bu kadar uzun sürdü? Amerika Birleşik Devletleri'nin çabaları neden başarısız oldu? Venezuela halkı için yeterince hızlı olmasa da, Birleşik Devletler'in çabalarının işe yaradığını söyleyebilirim," dedi.

Faller, dış etkenler sayesinde Maduro'nun iktidarda kaldığını sözlerine ekleyerek, " İstihbarat hizmetleri veren Küba, ekonomik ve askeri yardım sağlayan Rusya, ana alacaklısı olan Çin ve petrol tedarik eden İran... Her şey, en karmaşık İran halısının karmaşık dokuması gibi birbirine uyuyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump hükümeti 2019'un Ocak ayından bu yana, ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığı parlamento lideri Juan Guaido'nun lehine diplomatik bir saldırı başlattı, ancak somut olarak bir değişiklik gerçekleşmemesi sebebiyle Venezuelalıların muhalif kesimi arasında sabırsızlık artıyor.

Maduro'yu destekleyen diğer bazı ülkelerin etkisinin Venezuela'da devam ettiğini söyleyen Faller, "Çin orada aktif ve Rusya'nın ülkede yüzlerce askeri var, her gün ABD çıkarlarını baltalalıyorlar" şeklinde konuştu.

ABD ve muhalefet lider Juan Guaido, Nicolas Maduro yönetimini, ülkeyi ekonomik yıkıma götürmekle itham ediyor.

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