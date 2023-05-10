İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5385
  • EURO
    21,4313
  • ALTIN
    1274.38
  • BIST100
    4501.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li Cumhuriyetçi Milletvekili Santos'un gözaltına alındığı açıklandı
Dünya

ABD'li Cumhuriyetçi Milletvekili Santos'un gözaltına alındığı açıklandı

ABD'de, '8 Kasım 2022 ara seçimlerinde kampanya sürecinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve Temsilciler Meclisine yanlış bilgiler sunduğu iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos'ın gözaltına alındığı açıklandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
ABD'li Cumhuriyetçi Milletvekili Santos'un gözaltına alındığı açıklandı
ABONE OL

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamaya göre, "elektronik dolandırıcılık", "kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "yanlış beyanda bulunmak" gibi suçlamaların yöneltildiği Cumhuriyetçi Milletvekili Santos, New York'un Long Island bölgesindeki bir federal mahkemede gözaltına alındı.

"Kara para aklama", "kamu fonlarının çalınması" ve "Temsilciler Meclisine önemli ölçüde yanlış beyanda bulunma" gibi suçlamalar içeren 13 maddelik bir iddianamenin yöneltildiği Santos'un bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Santos, hakkındaki iddialardan suçlu bulunsa dahi milletvekilliği görevinden alınması için Temsilciler Meclisinin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TARAFINDAN SORUŞTURULUYORDU

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri, üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.

Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti.

Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, bir süredir Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyordu.

  • gözaltı
  • George Santos

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.