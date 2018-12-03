ABD'li Cumhuriyetçi senatörden Karadeniz'e ABD ve NATO gemileri gönderme çağrısı
ABD ve NATO'yu 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına' kararlılıkla yanıt vermeye çağıran Cumhuriyetçi Senatör John Barrosso, Karadeniz'e ABD ve NATO gemilerinin gönderilmesini istedi.
NBC televizyonuna konuşan Barrasso, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kerç Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etmekle doğru karar verdiğini belirtti.
"Putin, güç ve toprağa saygı gösteren biri. Kelimeler, Putin için pek anlam ifade etmiyor ancak eylem, anlam ifade ediyor. Bu nedenle, daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye devam eden Barrasso, ABD ve NATO'ya Rusya'ya karşı güç gösterisi için Karadeniz'e gemi göndermeyi önerdi.
ABD'li senatör, Ukrayna'ya ek uçaksavar ve gemisavar silahları gönderme çağrısı da yaptı.
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