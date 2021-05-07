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  • ABD'li ilaç firmasından korkutan açıklama! 6 ay içerisinde ortaya çıkacak
Dünya

ABD'li ilaç firmasından korkutan açıklama! 6 ay içerisinde ortaya çıkacak

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, Kovid-19 salgınının hemen bitmeyeceğini ve 6 ay içerisinde virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkacağını söyledi.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 00:08 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:08
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Yılın ilk çeyreğindeki firmanın kazancıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bancel, "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Kovid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bancel, Kovid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti.

- İlk çeyrekte 1,7 milyar dolarlık aşı satışı

Öte yandan Bancel, Moderna'nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Kovid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara "aktif olarak" katıldıklarını bildirdi.

Alman BioNTech ile ortak çalışan ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından hafta başında yapılan açıklamada da 2021'de Kovid-19 aşılarında 26 milyar dolarlık satış öngörüldüğü belirtilmişti.

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