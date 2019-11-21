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ABD'li iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı

Los Angeles Times, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kullanımdan çıkarıldıktan sonra turizmin hizmetine verilen B-427 denizaltısının satışa çıkarıldığını bildirdi.

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Scorpion adı verilen denizaltı, geçtiğimiz 20 yıl boyunca California’nın Long Beach yat limanında içinde restoran, müze ve otel bulunan Queen Mary okyanus gemisinin yanında sergilendi. Ücretli gezilerin düzenlendiği denizaltı, 2015 yılında gövdesinin paslanması, boyasının dökülmesi ve içine rakunların yerleşmesi nedeniyle turistlere kapatıldı.
 
Geminin kullanma hakkını elinde bulunduran Urban Commons şirketinin, ismi açıklanmayan bir alıcıyla ön satış anlaşması imzaladığı, ancak satış fiyatının açıklanmadığı belirtildi. Geminin 2020’nin Mayıs ayında Long Beach’tan çekileceği ve onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
 
Pasifik filosunun bir parçası olan B-427 denizaltısı 1972 yılında suya indirildi. 22 yıllık hizmetinden sonra 1998’de Kaliforniyalı bir iş insanı tarafından 970 bin dolara satın alınıncaya kadar, Sidney’de turizm amaçlı kullanıldı.

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