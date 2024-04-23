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Dünya

ABD'li isimden Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat vekil Nancy Pelosi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümün önünde yıllardır engel olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AA23 Nisan 2024 Salı 19:31 - Güncelleme:
ABD'li isimden Netanyahu'ya istifa çağrısı
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ABD'nin kıdemli Kongre üyelerinden ve Temsilciler Meclisinin önceki başkanı olan Pelosi, İrlanda'da bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Pelosi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine her bakımdan bağlı olduğunu ancak 7 Ekim 2023'ten sonra Netanyahu'nun uyguladığı yöntemlere katılmadıklarını vurguladı.

"İsrail'in kendini savunma hakkını tanımalıyız. Biz, Netanyahu'nun politika ve uygulamalarını reddediyoruz. Yapılanlar korkunç, onun (Netanyahu'nun) verdiği karşılıktan daha kötü ne yapılabilirdi ki?" diye konuşan Pelosi, Gazze'deki yıkımın devasa boyutlarda olduğunu belirtti.

"Netanyahu istifa etmeli, günün sonunda bundan o sorumlu." yorumunu yapan Pelosi, kendisinin Kongre'de her zaman İsrail'in çıkarlarını savunduğunu ancak bugünkü durumun açık olduğunu söyledi.

Netanyahu'yu, iki devletli çözümün önünde engel olmakla suçlayan Pelosi, "Barıştan mı korkuyor yoksa sadece barışı mı istemiyor bilmiyorum, ancak kendisi yıllardır iki devletli çözümün önünde engel oluyor." şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi son olarak İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir yardım paketine onay verirken, Pelosi de söz konusu pakete "evet" oyu veren vekiller arasında yer almıştı.

Söz konusu paketin bu hafta Senatoda ele alınması ve kabul edilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden, içinde Ukrayna ve Tayvan'a da yardımın yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık paketi masasına gelir gelmez imzalayacağını açıklamıştı.

  • Nancy Pelosi
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