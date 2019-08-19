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ABD'li Komutan, Katarlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Abdullah, McKenzie ve beraberindeki heyeti Doha'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarındaki stratejik ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Korgeneral McKenzie, dün Manama ziyareti kapsamında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşmüştü.

ABD ve Körfez ülkeleri, son dönemde Basra Körfezi'nde bazı ticaret gemileri ve petrol tesislerine karşı düzenlenen saldırılar konusunda İran'ı suçlarken, Tahran ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Körfez ülkelerine aralarında saldırmazlık anlaşması yapılması teklifinde bulunuyor.

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