ABD'de CelebrateMercy adlı kuruluş, yürüttükleri “Muslims for Migrants” (Göçmenler İçin Müslümanlar) adlı kampanya sayesinde 5 baba ve bir annenin serbest kalmasına yardım ettiklerini belirtti. 5 Ağustos’ta başlatılan yardım kampanyasının sayfasında “Bu aileleri yeniden bir araya getirerek inancımızın bize bildirdiği gibi, güçlüklere umutla karşılık vermek ve şefkat mesajını davranışlarımızla göstermek istiyoruz” ifadeleri yer alıyordu.Yardım kuruluşu, güvenlik gerekçesiyle isimleri saklı tutulan 6 kişinin Orta Amerika, Karayipler ve Batı Afrika’dan olduklarını kaydetti. Orta Amerika’dan gelen ve ülkesinde ebeveynlerini çete şiddetinde kaybettiği belirtilen bir baba,kefalet bedelinin ödenmesinin ardından hamile eşi ve 5 yaşındaki çocuğuyla 9 Ağustos’ta bir araya geldi.Batı Afrikalı iki çocuk babası bir diğeri içinse mayıs ayında kefaletle serbest kalma izni çıkmış ancak ailesi gerekli parayı denkleştiremediği için gözaltı merkezinde tutulmaya devam etmişti. Eşinin çalışmasıyla geçinmeye çalışan ailesi kaldıkları evden çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı.CelebrateMercy’nin verdiği bilgiye göre bahsi geçen göçmen, istenen bedelin ödenmesi sonrası ailesine kavuştu.

Kefalet 30 bin dolar

Trump yönetimi sırasında tutuklu göçmenlerden istenen kefalet bedelinin de artırıldığı belirtiliyor. Göçmenlerin özgürlüklerine kavuşması için ödemeleri gereken tutarın 7 bin 500 dolarla (yaklaşık 42 bin TL) 30 bin dolar (167 bin TL) arasında değiştiği ifade ediliyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumunun verilerine göre gözaltı merkezlerinde tutulan kişi sayısı yalnızca mayıs ayında 50 bini aşmıştı.