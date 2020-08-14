ABD'li Müslümanlardan İsrail-BAE anlaşmasına tepki

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 22:59 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 22:59

Amerika'daki Müslüman örgütlerinin en büyük şemsiye grubu olan ABD Müslüman Örgütleri Konseyi (USCMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaptığı ara buluculuğu kınadı ve iki ülke arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi.



USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının özgürlüğüne tam destek verildiği vurgulanarak 'Bölgedeki barış ve özgürlük mücadelesinde uluslararası Müslümanların dayanışmasını baltalayan Trump, İsrail ve BAE'nin girişimini kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

'BAE, Filistin’in özgürlük mücadelesini baltalamaya çalışmıştır'

Amerikalı Müslümanlar olarak herkes için adaletin desteklendiği ifade edilen açıklamada, 'BAE, Filistin'in özgürlüğüne karşı eşi görülmemiş düşmanlığına rağmen Başkan Trump'ı övmüş ve fiilen işgal altında acı çeken milyonlarca Filistinli için hiçbir hak elde etmeksizin Netanyahu'nun ırkçı hükümetiyle ittifak kurmuştur. BAE, bu davranışıyla Filistin’in özgürlük mücadelesini baltalamaya çalışmıştır.' sözlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu'da gerçek barışın, bölge halkı 'ırkçı işgalcilerin veya acımasız diktatörlerin baskısından uzak', adil yönetilen toplumlar olarak yaşayabildiğinde var olabileceğine vurgu yapıldı.

İsrail ve BAE arasındaki normalleşme anlaşması

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı. Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.