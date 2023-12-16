ABD'li oyuncu Matthew Perry ölüm nedeni belli oldu

Oyuncunun otopsisini yapan doktorun hazırladığı raporda, Perry'nin anestezik amaçlı kullanılan ketaminin etkileri sonucunda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, oyuncunun "19 aydır uyuşturucu kullanmadığının iddia edildiği" belirtildi.

Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktardı.

Doktor ayrıca, oyuncunun aldığı son tedavinin ölümünden birkaç hafta önce olduğunu ve vücutta saatler içinde çözülen ketaminin ölüm anına kadar Perry'nin vücudunda kalamayacağının altını çizdi.

Otopsi raporunu inceleyen Johns Hopkins Üniversitesi tıbbi toksikoloğu Dr. Andrew Stolbach, Perry'nin vücudundaki ketamin miktarının oyuncunun "bilincini kaybetmesi, dik duramaması ve kendini su yüzeyinde tutamaması" gibi sonuçlara neden olabilecek miktarda olduğunu kaydetti.

Stolbach, "Havuzda veya jakuzide, özellikle de yalnızken sakinleştirici ilaç kullanmak son derece risklidir ve ne yazık ki bu durumda ölümle sonuçlanmış." yorumunu yaptı.

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.