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Dünya

ABD'li senatör: Esed, yardıma en çok ihtiyaç duyanlara bu yardımların ulaşmamasının tek nedenidir

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Jim Risch, depremlerin ardından Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısına uluslararası yardımların giremediği iddialarının doğru olmadığını belirterek daha çok yardımın Suriye'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla Türkiye ile Suriye arasında daha çok sınır geçişi açılması için Esed rejimine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrı yaptı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
ABD'li senatör: Esed, yardıma en çok ihtiyaç duyanlara bu yardımların ulaşmamasının tek nedenidir
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Risch, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Batı'nın yaptırımları nedeniyle uluslararası yardımların Suriye'nin kuzeybatısına giremediği iddiaları doğru değil." ifadesini kullandı.

Risch, paylaşımında, "Esed, yardıma en çok ihtiyaç duyanlara bu yardımların ulaşmamasının tek nedenidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'den Suriye'ye daha çok sınır geçişi açılması için bir karar almayı düşünmeli." çağrısında bulundu.

Halihazırda Esed rejimi tarafından, zarar gören kişilere insani yardımın ulaşmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Risch, "Yaptırımların kaldırılması çağrılarının tek amacı, Esed rejimini hesap vermekten kurtarmaktır. Başka sınır geçişleri açmak, Babülhava'daki durumu kolaylaştıracak ve gereksiz acıları önleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Risch, daha sonra yaptığı başka bir Twitter paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Beyaz Baretliler ve ABD Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) gibi insani yardım kuruluşları ve arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'de olan depremin etkilerini azaltmak için can havliyle çalışıyor. Bu deprem halihazırda 21 bin can aldı. Esed rejimi ve korkak destekçilerinin yardımlar için daha çok sınır geçişi açarak yardımcı olmalarının zamanı geldi."

Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra ülkeye uluslararası yardımların girişi için kullanılan sınır kapıları, Rusya'nın BMGK'deki vetoları ve Esed rejiminin engellemeleri nedeniyle teker teker kapanmış ve geriye yalnızca Cilvegözü-Babülhava geçişi kalmıştı.

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