ABD’li senatör, FETÖ’cü Enes Kanter için Kanada’ya yalvardı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Gülen’in soyadını alan ve onun için canını verebileceğini söyleyen firari FETÖ’cü Enes Kanter’in yakalanma korkusu sürüyor.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kanter’in Toronto’da oynama olasılığı olan bir basketbol maçı için Kanada’ya “güvenli bir şekilde gidip geri dönebilmesi” için, FETÖ’nün ABD Senatosundaki iş birlikçileri kolları sıvadı.

ABD’nin Oregon Senatörü Ron Wyden, Enes Kanter’in Kanada’ya güvenli bir seyahat yapabilmesi için Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup yazdı. Mektubuna “Enes Kanter’in adına size yazıyorum” sözleriyle başlayan FETÖ destekçisi senatör Wyden, “Hükûmetinizden, yaklaşan NBA finallerinde Toronto Raptors’e karşı oynayacak Portland Trail Blazers’ın oyuncusu olan Kanter’in Kanada’ya güvenle gidip gelebilmesi için garanti istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında kara propaganda yapmayı da ihmal etmeyen Wyden, “Enes Kanter, NBA’de 2011 yılında oynamaya başladığı günden bu yana bulunduğu konumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek için kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Enes Kanter’i teröristleri desteklemekle suçlayarak pasaportunu iptal etti ve Interpol’den kırmızı bülten çıkarmasını istedi.” sözlerini kaydetti.

Yaşananlar sonucunda FETÖ’cü Kanter’in bir NBA maçı için Mart 2019’da Kanada’ya gidemediğini hatırlatan senatör Wyden, “Eğer Portland Trail Blazers takımı NBA finallerine ulaşabilirse, Enes Kanter ABD dışına seyahat etme noktasında yeniden güvenlik endişelerini değerlendirmek zorunda kalacaktır.” dedi.

AKIL YOKSUNU SÖYLEMLERLE KAMUOYU ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye karşıtı “akıl yoksunu” söylemlerini “kendisini bir vatandaşı olarak hissettiği” ABD’nin medyasında sürdüren FETÖ’cü Kanter, MİT’in Türk yargısı önüne çıkardığı FETÖ’cüleri siyasi karalama kampanyasına malzeme etmeye çalışarak “Türkiye yurt dışındaki FETÖ’cülere suikast düzenliyor” algısı yaratmaya çalışmıştı. Yüzlerce ölüm tehdidi aldığını söyleyen Kanter, “Kendimi, 2021 yılında vatandaşlığını alacağım ABD’den başka bir yerde güvende hissetmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.