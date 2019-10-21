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ABD'li senatör Graham yine bir rezalete imza attı: Bu kez terör örgütü PKK/YPG'ye umut verdi

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ABD'li Senatör Lindsey Graham yine bir skandala imza attı. Graham, ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin petrol sahalarını örgütün yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini söyledi.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bu sefer de terör örgütü PKK/YPG'ye umut verdi.

Graham, “Kartlarımızı doğru oynadığımız takdirde Suriye’de tarihi çözümlere ulaşabileceğimiz konusunda daha fazla iyimserim” dedi.

Fox News’a açıklamalarda bulunan Graham, hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump’la görüştükten sonra Türkiye’nin ve terör örgütü PKK/YPG'nin paravanı SDG'nin güvenliğinin garanti altına alındığı, DEAŞ militanlarının zapt edildiği bir çözüme ulaşılması konusunda iyimserliğinin arttığını kaydetti.

NİYETİNİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Skandal sözler sarf eden Graham, ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin petrol sahalarını örgütün yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini ifade etti.

Graham, Trump’ın Amerikan hava gücünü DEAŞ militanlarının ortaya çıkmalarını önlemek için kullanmaya hazırlandığını da vurguladı.

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