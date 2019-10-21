ABD'li senatör Graham yine bir rezalete imza attı: Bu kez terör örgütü PKK/YPG'ye umut verdi Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ABD'li Senatör Lindsey Graham yine bir skandala imza attı. Graham, ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin petrol sahalarını örgütün yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini söyledi.